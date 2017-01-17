В Калининграде снесут почти тысячу самовольных построек

В Калининграде планируется снести 963 самовольных постройки. Об этом во время оперативного совещания администрации Калининграда во вторник, 17 января, сообщил председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Александр Зуев.



В 2016 году было выявлено 1218 самовольных построек, из них 218 — это торговые объекты, гаражи, заборы. В настоящее время 963 объекта не снесены. Владельцы самостоятельно демонтировали 104 самовольно возведённых объекта, сообщил Зуев.