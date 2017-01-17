В Калининграде снесут почти тысячу самовольных построек
В Калининграде планируется снести 963 самовольных постройки. Об этом во время оперативного совещания администрации Калининграда во вторник, 17 января, сообщил председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Александр Зуев.
В 2016 году было выявлено 1218 самовольных построек, из них 218 — это торговые объекты, гаражи, заборы. В настоящее время 963 объекта не снесены. Владельцы самостоятельно демонтировали 104 самовольно возведённых объекта, сообщил Зуев.
Ранее говорилось
, что администрация Калининграда начнёт сносить самовольные постройки без решения суда. Органы самоуправления с сентября 2015 года получили право самостоятельно принимать такие решения.
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