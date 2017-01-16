Художник Пётр Павленский просит политического убежища во Франции
Пётр Павленский. Фото wikipedia.org, автор Dmitry Rozhkov
Известный экстравагантными творческими акциями перформер Пётр Павленский покинул Россию и просит у Франции политического убежища. Об этом пишет Meduza
со ссылкой на украинский телеканал "Громадьске".
Вместе с ним из страны уехали его гражданская жена художница Оксана Шалыгина и их дети. Павленский объяснил, что против него и его супруги проводится доследственная проверка по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") после заявления, написанного актрисой "Театр.doc".
В середине прошлого месяца, по словам художника, его и жену несколько часов допрашивали в Следственном комитете. После этого через Украину и Белоруссию семья отправилась во Францию.
Пётр Павленский прославился неоднозначными перформансами, в ходе которых поджигал
дверь здания ФСБ на Лубянке в Москве, прибивал себя за мошонку к Красной площади, зашивал себе рот и отрезал мочку уха.
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