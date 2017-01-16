Служба судебных приставов: коллекторскую деятельность в России могут вести 26 агентств

В России с 1 января коллекторской деятельностью могут заниматься только 26 агентств. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов в понедельник, 16 января.



В ведомстве были рассмотрены поступившие заявления и выданы 26 свидетельств, разрешающих коллекторскую деятельность. Сведения об агентствах внесли в государственный реестр.



С 1 января коллекторские агентства в стране начали работать по новым правилам. Вести такую деятельность теперь могут только внесённые в госреестр компании. Агентствам, которые решили самовольно продолжить работу, грозят штрафы до 2 млн рублей.