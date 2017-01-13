Минфин предложил определять размер пенсии в зависимости от нуждаемости

Минфин планирует принять программу совершенствования пенсионной системы, согласно которой предлагается назначать более высокие пенсии тем, кто в них нуждается. Об этом сообщает RNS.



"Если мы примем пенсионную программу, стратегию совершенствования пенсионной системы более справедливую, которая предусматривает большие пенсии тем, кто в них нуждается, и, соответственно, меньшие тем, кто в них меньше нуждается", — заявил Силуанов.



По словам министра финансов, новая стратегия позволит направлять больше средств на образование и здравоохранение. Он отметил, что пенсионерам важнее получать качественные услуги в области медицины.