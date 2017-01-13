Минфин предложил определять размер пенсии в зависимости от нуждаемости
Минфин планирует принять программу совершенствования пенсионной системы, согласно которой предлагается назначать более высокие пенсии тем, кто в них нуждается. Об этом сообщает
RNS.
"Если мы примем пенсионную программу, стратегию совершенствования пенсионной системы более справедливую, которая предусматривает большие пенсии тем, кто в них нуждается, и, соответственно, меньшие тем, кто в них меньше нуждается", — заявил Силуанов.
По словам министра финансов, новая стратегия позволит направлять больше средств на образование и здравоохранение. Он отметил, что пенсионерам важнее получать качественные услуги в области медицины.
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