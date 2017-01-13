В Зеленоградске жителей предупредили о просроченных товарах в магазинах
На сайте Зеленоградского городского округа предупреждают горожан о том, что в магазины могут поступить просроченные продукты.
"Возможно поступление на территорию области продовольственных товаров (мясо птицы и другое сырьё) с истекшими сроками хранения", — сообщают на сайте, ссылаясь на информацию управления Роспотребнадзора.
Администрация рекомендует жителям города и гостям внимательно смотреть на даты выработки и сроки хранения на упаковках продуктов.
Обо всех случаях выявления фактов реализации просроченных продуктов питания просят сообщать в отдел экономического развития и торговли администрации округа по телефонам: 4-22-23, 4-22-24.
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