В Зеленоградске жителей предупредили о просроченных товарах в магазинах

На сайте Зеленоградского городского округа предупреждают горожан о том, что в магазины могут поступить просроченные продукты.



"Возможно поступление на территорию области продовольственных товаров (мясо птицы и другое сырьё) с истекшими сроками хранения", — сообщают на сайте, ссылаясь на информацию управления Роспотребнадзора.



Администрация рекомендует жителям города и гостям внимательно смотреть на даты выработки и сроки хранения на упаковках продуктов.



Обо всех случаях выявления фактов реализации просроченных продуктов питания просят сообщать в отдел экономического развития и торговли администрации округа по телефонам: 4-22-23, 4-22-24.