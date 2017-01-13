Шитиков: Создание единого регионального оператора по вывозу ТБО откладывается до 2019 года

В Калининградской области создание единого регионального оператора по вывозу твёрдых бытовых отходов откладывается до 2019 года. Об этом в пятницу, 13 января, сообщил врио министра экологии и природных ресурсов Юрий Шитиков.



Глава министерства не рассказал, по каким причинам было принято такое решение. Он отметил, что до 2019 года откладывается и введение единого тарифа на услуги вывоза ТБО.



Врио губернатора калининградской области Антон Алиханов отметил, что не следует спешить отдавать в частные руки работу регионального оператора. Сначала эти обязанности будут исполнять в правительстве. В регионе рассчитают финансовую составляющую деятельности оператора, чтобы впоследствии компании не выставляли завышенные счета на услуги.