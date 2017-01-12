В Калининграде хотят соединить улицы Куйбышева и Артиллерийскую
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Власти Калининграда намерены соединить улицу Куйбышева с Артиллерийской, продлив Еловую аллею. Об этом во время пресс-конференции сообщил журналистам председатель комитета архитектуры и строительства мэрии Артур Крупин в среду, 12 января.
"Проектирование вежливо попросили сделать трёх застройщиков. В конце января они обещали уже предоставить проект", — сообщил Крупин.
Он также отметил, что пока к данному соглашению администрация города и застройщики, которые возводят в этом районе многоквартирные жилые дома, пришли только в устной форме. Остаётся открытым вопрос финансирования строительства продолжения Еловой аллеи к Артиллерийской, власти города надеются, что эти траты на себя также возьмут строительные компании.
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