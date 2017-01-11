Новые правила перевозки детей в автобусах вступят в силу с июля, а не с января
Российские власти отложили до 1 июля вступление в силу новых правил перевозки детей на автобусах. Соответствующее постановление правительства России публикует "Российская газета".
Сначала планировалось, что изменения вступят в силу
уже с 1 января. С этой даты при перевозках несовершеннолетних должны использоваться только транспортные средства не старше 10 лет, оснащённые тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Калининградские перевозчики уже заявили, что в регионе нет достаточного количества такого транспорта, потому перевозчики будут отказываться возить детей, в том числе и на новогодние ёлки.
Опрошенные "Российской газетой" эксперты считают, что к лету новые правила смягчат. Из них вычеркнут возрастные ограничения для автобусов. При этом, по данным агентства "Автостат", лишь треть (36%) российского парка составляют автобусы моложе 10 лет. От 10 до 14 лет уже отслужили 18% пассажирских машин. На технику, перешагнувшую 25-летний рубеж, приходится более 22% автопарка.
В Калининградской области, по признанию перевозчиков, также в основном ездят возрастные машины.
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