В Минюсте предложили отбирать у должников единственное жильё
Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение законопроект, в котором предложено отбирать у должников единственное жильё. Соответствующий документ размещён
на официальном портале проектов законов.
В Минюсте предложили отбирать жильё у должников в том случае, если у них нет другого имущества, которое можно было бы продать для возвращения задолженности. Также изымаемое жильё должно в два раза превышать по площади законодательно утверждённую норму для семьи должника, а стоимость недвижимости должна в два раза превышать стоимость жилого помещения площадью, положенной семьям по закону.
Отобранное жильё планируется продавать, а после погашения долга бывшему владельцу будут возвращать остаток средств от продажи.
Авторы законопроекта считают, что должникам нужно выделять минимальную сумму, которой хватит на приобретение нового жилья необходимой площади.
Если же площадь жилья должника не превышает двукратной нормы, то изымать такую недвижимость не будут.
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