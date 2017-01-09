В Калининграде построят церковь адвентистов седьмого дня
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Мэрия Калининграда выдала разрешение на строительство здания церкви христиан — адвентистов седьмого дня на улице Александра Суворова, 113а. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.
Площадь участка, отведённого под строительство, составляет 1,188 тысячи квадратных метров. Само же здание будет состоять из нескольких корпусов высотой в два, три и пять этажей.
Разрешение на строительство было выдано 27 декабря 2016 года, построить здание церкви религиозная организация должна до 27 марта 2018 года.
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