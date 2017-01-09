В новогодние праздники из Калининграда в Польшу и Литву выехали 93 тысячи человек

С 31 декабря по 8 января из Калининградской области в Польшу и Литву выехали 92 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
"На выезд из области проследовало 32 555 легковых автомобилей и 1 377 грузовых транспортных средств, 445 автобусов и 92 500 граждан. На территорию Калининградской области в этот же период через таможенные посты въехали 29 616 легковых и 1 311 грузовых автомобилей, 455 автобусов, 80 870 физических лиц", — говорится в сообщении ведомства.
Основная нагрузка пришлась на таможенный пост МАПП "Мамоново-II". За девять дней через него в обе стороны прошли 47 626 человек и 16 919 автомобилей.
"С 1 января по 10 января 2016 года через таможенные посты Калининградской областной таможни на выезд из области проследовал 42 101 легковой автомобиль и 1 328 грузовых транспортных средств, 382 автобуса и 109 567 граждан. На территорию Калининградской области в этот же период через таможенные посты въехали 40 682 легковых и 877 грузовых автомобилей, 375 автобусов, 103 204 физических лица", — приводит статистику таможня.
2 января калининградцы стали сообщать
о больших пробках на границах с соседними республиками и массово публиковать фотографии очередей у себя в социальных сетях.
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