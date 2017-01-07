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Главная Новости Общество

Алиханов и Ярошук молились в рождественскую ночь в храме Христа Спасителя (фото)

12:59
  3074 10
  • Фото пресс-службы Калининградской епархии РПЦ
  • Фото пресс-службы Калининградской епархии РПЦ
Фото пресс-службы Калининградской епархии РПЦ
2 фото
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов и глава Калининграда Александр Ярошук в рождественскую ночь вместе молились в храме Христа Спасителя. Об этом сообщили в Калининградской епархии РПЦ.

Божественную литургию в честь Рождества совершил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. Перед началом богослужения состоялась торжественная передача Вифлеемского огня, доставленного в собор скаутами Калининградской области.

В 10:00 7 января в Кафедральном соборе состоялась поздняя Божественная литургия. В 12:00 на площади Победы начались Рождественские гулянья.

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10 комментариев Правила комментирования

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In_sider
In_sider #
13:22
Перекрещенные на груди руки, вообще-то, один из масонских знаков.
А их б-г - "князь мира сего".
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Max F*cktor
Max F*cktor #
14:55
Чтобы вы знали, дорогой друг, скрещенные руки на груди в данном случае означают ни что иное, как человека подходящего к причастию. К чаше. С Праздником Рождества Христова Вас!
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In_sider
In_sider #
15:15
Чтобы вы знали, дорогой друг, скрещенные руки на груди в данном случае означают ни что иное, как человека подходящего к причастию. К чаше. С Праздником Рождества Христова Вас!
Я слишком хорошо образован, чтобы не понимать, что за богов древние люди приняли пришельцев, а все войны и беды на земле от древних косноязычных сказок, зомбирующих людей на взаимную ненависть и неприязнь по рассовым и религиозным признакам.
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shilom7
shilom7 #
16:43
Раком заболеешь,на коленях будешь у бога просить о пожить чуть чуть,когда врачи скажут....Парниша ты приехал...Почему то образованные атеисты так и делают
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In_sider
In_sider #
17:00
Раком заболеешь,на коленях будешь у бога просить о пожить чуть чуть,когда врачи скажут....Парниша ты приехал...Почему то образованные атеисты так и делают
Достаточно почитать библию и историю, чтобы понять, что в основе принуждения к религиозному поклонению - лишь вульгарное запугивание и удержание человека в постоянном страхе.
Что касается рака и здоровья вообще, то в цивилизованных странах строят не церкви, а больницы. И Кранкенкассы оплачивают регулярные анализы, которые у нас только платные и никогда неизвестно, что получишь в итоге - правдивые данные, либо взятые с потолка.
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Коромысло
Коромысло #
15:06

Процитирую его же, In_sider

Человек так устроен, что что-то представлять, фантазировать и воображать он может только в силу своего менталитета, культуры и образованности, а часто их испорченности.
От навязчивых представлений, фантазий и воображений до маниакального психоза - один шаг.
Лучше выпей водки или там боярышника и не отягащай свой убогое воображение досужими фантазиями на уровне своей культуры ниже плинтуса.
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Prist
Prist #
14:16

Очень характерный пример приводит древнегреческий историк Плутарх в своей книге «Сравнительные жизнеописания», рассказывая в главе «Лукулл» про армянского царя Тиграна (тогдашняя Великая Армения, кстати, была одним из крупнейших государств древности, покорившим множество различных царств):

При нем находилось много царей на положении слуг ... когда он ехал на коне, они бежали рядом в коротеньких хитонах, а когда сидел и занимался делами – становились по бокам, скрестив руки на груди. Считалось, что эта поза наилучшим образом выражает полное признание своей рабской зависимости: принимавшие ее как бы отдавали в распоряжение господина вместе со своим телом и свою свободу и выражали готовность все снести, стерпеть без возражений.
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gold.lvenok
gold.lvenok #
13:56
Меня очень радует эта новость! Будем надеяться, что как истинные христиане они попросят прощения за свои косяки и в новом году будут думать о жителях города и области. 
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аннасуворова
суворова анна #
14:22
Ярошук..молится..бедный храм Христа Спасителя!!!
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zloibarin
zloibarin #
16:46
А он точно Антон, больше на "Алёшу" похож
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