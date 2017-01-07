Алиханов и Ярошук молились в рождественскую ночь в храме Христа Спасителя (фото)

Чтобы вы знали, дорогой друг, скрещенные руки на груди в данном случае означают ни что иное, как человека подходящего к причастию. К чаше. С Праздником Рождества Христова Вас!Я слишком хорошо образован, чтобы не понимать, что за богов древние люди приняли пришельцев, а все войны и беды на земле от древних косноязычных сказок, зомбирующих людей на взаимную ненависть и неприязнь по рассовым и религиозным признакам.
Раком заболеешь,на коленях будешь у бога просить о пожить чуть чуть,когда врачи скажут....Парниша ты приехал...Почему то образованные атеисты так и делаютДостаточно почитать библию и историю, чтобы понять, что в основе принуждения к религиозному поклонению - лишь вульгарное запугивание и удержание человека в постоянном страхе.
Процитирую его же, In_sider
Человек так устроен, что что-то представлять, фантазировать и воображать он может только в силу своего менталитета, культуры и образованности, а часто их испорченности.От навязчивых представлений, фантазий и воображений до маниакального психоза - один шаг.Лучше выпей водки или там боярышника и не отягащай свой убогое воображение досужими фантазиями на уровне своей культуры ниже плинтуса.
Очень характерный пример приводит древнегреческий историк Плутарх в своей книге «Сравнительные жизнеописания», рассказывая в главе «Лукулл» про армянского царя Тиграна (тогдашняя Великая Армения, кстати, была одним из крупнейших государств древности, покорившим множество различных царств):
При нем находилось много царей на положении слуг ... когда он ехал на коне, они бежали рядом в коротеньких хитонах, а когда сидел и занимался делами – становились по бокам, скрестив руки на груди. Считалось, что эта поза наилучшим образом выражает полное признание своей рабской зависимости: принимавшие ее как бы отдавали в распоряжение господина вместе со своим телом и свою свободу и выражали готовность все снести, стерпеть без возражений.
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