Алиханов и Ярошук молились в рождественскую ночь в храме Христа Спасителя (фото)

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов и глава Калининграда Александр Ярошук в рождественскую ночь вместе молились в храме Христа Спасителя. Об этом сообщили в Калининградской епархии РПЦ.



Божественную литургию в честь Рождества совершил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. Перед началом богослужения состоялась торжественная передача Вифлеемского огня, доставленного в собор скаутами Калининградской области.



В 10:00 7 января в Кафедральном соборе состоялась поздняя Божественная литургия. В 12:00 на площади Победы начались Рождественские гулянья.