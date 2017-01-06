Узнать судьбу: "Твой Бро" рассказывает о способах гадания на святки

Весь год мы скептически пролистываем гороскопы и нарочито повторяем, что не верим этим шарлатанам. Но стоит наступить рождественской ночи – как с необъяснимым азартом бросаемся штрумовать интернет в поисках гаданий на святки. "Твой Бро" предлагает подготовиться заранее и рассказывает о самых популярных способах узнать свою судьбу

Свечи и зеркала

Пожалуй, самое знаменитое и, вместе с тем, самое страшное святочное гадание – на зеркале. Как рассказывают в деревнях, ровно в полночь нужно сесть в темной комнате возле зеркала (лучше, если это трельяж), зажечь свечу (лучше все три) и с помощью второго зеркальца сделать зеркальный коридор. После этого следует трижды позвать своего суженого-ряженого и вглядываться в отражение, пока кто-то или что-то там не появится. Кроме этого, советуют распустить волосы, не надевать нательный крест и какие-либо предметы одежды. По поверьям, если вовремя не прогнать того, кто появится в зеркале, он обернется дьяволом и задушит гадающую.

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