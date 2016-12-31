Трамп встретит новый год в компании 800 гостей
Дональд Трамп устроит масштабную вечеринку в честь Нового года. Об этом он рассказал американским СМИ, передает Life.
Празднование состоится в резиденции Трампа "Мар-а-Лаго" во Флориде. Вместе с ним, отмечать Новый год будут его супруга Мелания, младший сын Бэррон и ещё 800 гостей. Среди них обещал появиться актёр Сильвестр Сталлоне и музыкальный продюсер Куинси Джонс.
Гостей ожидают коктейли, праздничный ужин и танцы.
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