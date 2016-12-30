В Италии умер создатель "киндер-сюрприза" Уильям Сэлис
В Италии в возрасте 83 лет скончался Уильям Сэлис, известный тем, что в начале 1970-х придумал "киндер-сюрприз". Как сообщает сайт "Медуза"
, он умер после сердечного приступа в городе Павиа.
Сэлис, один из руководителей компании Ferrero и создатель конфет Ferrero Rocher, выпустил "киндер-сюрприз" в продажу в 1974 году. Лакомство стало вариацией на тему традиционных в Италии пасхальных шоколадных яиц.
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