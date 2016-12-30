Калининградская область на 95% выполнила программу капремонта 2016 года
Фото регионального фонда капремонта
В Калининградской области подвели итоги программы капитального ремонта текущего года. Она выполнена на 95%. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.
Директор областного фонда капитального ремонта Оксана Астахова рассказала, что в прошлом году программу исполнили на 90%.
В краткосрочный план на текущий год включили 431 многоквартирный дом. Работы при этом выполнены в 410 домах. Было отремонтировано порядка 30 домов, которые являются объектами культурного наследия.
В реализации программы принимали участие 40 подрядных организаций.
Напомним, в следующем году размер обязательных взносов за капремонт останется на уровне 5,9 рубля за квадратный метр. Уровень собираемости взносов в Калининградской области составляет 71%.
Ранее сообщалось
, что в этом году жилищные условия улучшили 20 тыс. жителей региона. На работы по капитальному ремонту было потрачено 900 млн рублей.
В 21 доме работы были приостановлены из-за холодов. Ремонт там продолжится весной. Кроме того, в программу капремонта попали 30 зданий, которые относятся к объектам культурного наследия.
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