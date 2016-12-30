Выдворяемые из США российские дипломаты не могут вернуться домой из-за отсутствия авиабилетов
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Российские дипломаты, которых выдворяют из США, не могут вернуться домой из-за отсутствия авиабилетов. Как сообщает "Интерфакс"
, перед праздниками все авиабилеты оказались раскуплены. Между тем людям дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.
Источник агентства рассказал, что дипломаты попытаются добраться из Вашингтона в Нью-Йорк, где больше шансов купить билеты до Москвы. Новогоднюю ночь им, скорее всего, придётся встретить в самолёте.
Напомним, ранее Госдепартамент США объявил
35 дипломатов персонами нон-грата. Меру Штаты приняли в связи с тем, что Россия якобы причастна к кибератакам и вмешательству в ход президентских выборов.
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