Контрабандисты из Калининграда под видом салаки везли одежду и сумки на 30 тыс. долларов (фото)

Таможенники задержали калининградскую фуру, в которой под видом салаки и селёдки везли одежду и сумки на 30 тыс. долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Белоруссии.



Сообщается, что контрабандистов задержали в республиканском пункте таможенного оформления "Котловка". Водитель грузового автомобиля российской транспортной компании для таможенного оформления представил документы на перемещаемый товар — "сельдь балтийская замороженная". Товар следовал из Калининградской области в город Киров.



Досмотрев машину, таможенники обнаружили в грузовом отсеке среди упаковок с заявленной в документах салакой коробки и сумки с одеждой различных наименований и галантерейными изделиями из кожи.



Всего нашли около 1 700 единиц товара. Его общая стоимость составила приблизительно 60 тысяч белорусских рублей (это около 30 тыс. долларов).