Федосеев: В 2016 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию миллион квадратных метров жилья

В Калининградской области за 12 месяцев 2016 года построено больше 2 100 квартир. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Максим Федосеев. По его словам, область вышла на рекомендованный федеральными властями показатель по строительству жилья в 1 кв. метр на человека, сообщает пресс-служба регионального правительства.



"Данный показатель говорит о том, что спрос на жильё в регионе подкреплён достойным уровнем предложения. Это позволяет держать цены на приемлемом уровне и, как следствие, делать квадратные метры доступнее для граждан", — отметил Максим Федосеев.



Также он добавил, что, по предварительным подсчётам, по итогам 2016 года в эксплуатацию будет введено 1,053 млн квадратных метров жилья.



Что касается плана на будущий год, то он скромнее, чем в предыдущем, и составляет 820 тыс. кв. м жилья.



"Сфера жилищного строительства имеет некоторую инерцию. Поэтому реакция на макроэкономические изменения в полной мере проявится только в следующем году и через год. Исходя из этого наши прогнозы на данный момент довольно сдержанные. Вместе с тем напомню, что в этом году планировалось ввести в эксплуатацию около 890 тысяч квадратных метров жилья. Однако застройщики существенно перевыполнили данный план", — отметил Федосеев.



Интересно, что ранее врио вице-губернатора Гарри Гольдман Интересно, что ранее врио вице-губернатора Гарри Гольдман прогнозировал, что в следующем году в области будет построено больше квадратных метров жилья, судя по выданным разрешениям.



В нашем регионе чаще всего приобретают жильё при участии в долевом строительстве. В настоящий момент в данной сфере задействовано около 200 застройщиков. С гражданами заключено более 16 тысяч договоров. Всего граждане вложили в стройки 35 млрд рублей.



"Кроме того, в регионе продолжают действовать различные социальные программы. Так, за 11 месяцев уходящего года улучшить жилищные условия смогли 264 молодые семьи, 24 из которых — многодетные. Ожидается, что порядка 150 участников программы получат государственную помощь в 2017 году", — отмечается в пресс-службе регионального правительства.