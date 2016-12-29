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Главная Новости Общество

В Сбербанке заявили, что спишут долги и кредиты погибших при крушении Ту-154 над Чёрным морем

11:38
  441 2
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Сбербанке решили списать кредиты и долги погибших при крушении Ту-154 над Чёрным морем. Также долгов лишатся родственники и близкие погибших. Об этом стало известно на пресс-конференции о первых итогах расследования авиакатастрофы, пишет ТАСС.

В МЧС добавили, что у них было зафиксировано более 300 обращений к психологам.

"Мы работали и продолжаем работу по оказанию психологической помощи пострадавшим", — заявил представитель ведомства.

Также сообщается, что основная фаза поисковой операции завершена, но это не значит, что поиски закончены. Операция будет продолжена, на данный момент в районе катастрофы находятся 18 кораблей и плавсредств.

Для детального изучения данных работы самолёта необходимо не менее 10 суток. Сообщается, что техническими вопросами занимаются лучшие специалисты.

"Мы смогли собрать большую группу профессионалов и экспертов, с помощью которых в ближайшее время надеемся узнать причину. Очевидно, что работа техники была нештатной", — заявили на пресс-конференции.

Сейчас на первый план выходит работа по опознанию тел. Уже собраны необходимые образцы генетического материала у родственников погибших.

Расшифровку данных двух бортовых самописцев планируется завершить в ближайшее время, возможно 30 января. По словам специалистов, состояние обоих самописцев хорошее.

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«Крушение Ту-154 над Чёрным морем»

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2 комментария Правила комментирования

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Prist
Prist #
11:46
А, что была мысль на детей малолетних навесить или на родителей престарелых?
Сейчас удивляться нечему.
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Prist
Prist #
11:52
От "этой публики", чего угодно можно ожидать......
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