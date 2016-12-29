В Сбербанке заявили, что спишут долги и кредиты погибших при крушении Ту-154 над Чёрным морем

В Сбербанке решили списать кредиты и долги погибших при крушении Ту-154 над Чёрным морем. Также долгов лишатся родственники и близкие погибших. Об этом стало известно на пресс-конференции о первых итогах расследования авиакатастрофы, пишет ТАСС.
В МЧС добавили, что у них было зафиксировано более 300 обращений к психологам.
"Мы работали и продолжаем работу по оказанию психологической помощи пострадавшим", — заявил представитель ведомства.
Также сообщается, что основная фаза поисковой операции завершена, но это не значит, что поиски закончены. Операция будет продолжена, на данный момент в районе катастрофы находятся 18 кораблей и плавсредств.
Для детального изучения данных работы самолёта необходимо не менее 10 суток. Сообщается, что техническими вопросами занимаются лучшие специалисты.
"Мы смогли собрать большую группу профессионалов и экспертов, с помощью которых в ближайшее время надеемся узнать причину. Очевидно, что работа техники была нештатной", — заявили на пресс-конференции.
Сейчас на первый план выходит работа по опознанию тел. Уже собраны необходимые образцы генетического материала у родственников погибших.
Расшифровку данных двух бортовых самописцев планируется завершить в ближайшее время, возможно 30 января. По словам специалистов, состояние обоих самописцев хорошее.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t884
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.