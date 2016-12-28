Роспотребнадзор: в России в 1,5 раза увеличилось число жалоб на качество детских товаров

В текущем году в России в 1,5 раза увеличилось количество жалоб россиян на качество детских товаров. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.



С 1 по 20 декабря ведомство проводило консультации по горячим линиям. Граждан консультировали по вопросам требований к качеству и безопасности детских товаров, а также по вопросам защиты прав потребителей.



Всего было обработано более 14 тысяч обращений. В прошлом году за аналогичный период поступило в 1,5 раза меньше звонков — 9,5 тысячи.



Самое большое количество вопросов у россиян было связано с продажей некачественных одежды и обуви. Таких обращений было 27%.



21% россиян, позвонивших на горячую линию, задавали вопросы о продуктах питания для детей и сладких новогодних подарках.



Вопросы качества детских игрушек волновали 16% соотечественников.



12% россиян позвонили в Роспотребнадзор с вопросами о качестве и безопасности школьно-письменных принадлежностей и учебников.



Задавали жители страны также вопросы о качестве изделий по уходу за детьми, детской мебели, печатной продукции, интерактивных досок, компьютеров и электронных книг.