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Главная Новости Общество

Роспотребнадзор: в России в 1,5 раза увеличилось число жалоб на качество детских товаров

13:45
  307 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В текущем году в России в 1,5 раза увеличилось количество жалоб россиян на качество детских товаров. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

С 1 по 20 декабря ведомство проводило консультации по горячим линиям. Граждан консультировали по вопросам требований к качеству и безопасности детских товаров, а также по вопросам защиты прав потребителей.

Всего было обработано более 14 тысяч обращений. В прошлом году за аналогичный период поступило в 1,5 раза меньше звонков —  9,5 тысячи.

Самое большое количество вопросов у россиян было связано с продажей некачественных одежды и обуви. Таких обращений было 27%.

21% россиян, позвонивших на горячую линию, задавали вопросы о продуктах питания для детей и сладких новогодних подарках.

Вопросы качества детских игрушек волновали 16% соотечественников.

12% россиян позвонили в Роспотребнадзор с вопросами о качестве и безопасности школьно-письменных принадлежностей и учебников.

Задавали жители страны также вопросы о качестве изделий по уходу за детьми, детской мебели, печатной продукции, интерактивных досок, компьютеров и электронных книг.

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