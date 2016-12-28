МФЦ Калининграда и области опубликовали графики работы на новогодние праздники
Многофункциональные центры Калининграда и области опубликовали график работы на новогодние праздники. Как сообщается на сайте госуслуг "Мои документы", во всех отделениях с 1 по 8 января будут выходные, однако 30, 31 декабря и 9 января работать они будут по-разному.
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