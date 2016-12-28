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Главная Новости Общество

МФЦ Калининграда и области опубликовали графики работы на новогодние праздники

11:02
  548 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Многофункциональные центры Калининграда и области опубликовали график работы на новогодние праздники. Как сообщается на сайте госуслуг "Мои документы", во всех отделениях с 1 по 8 января будут выходные, однако 30, 31 декабря и 9 января работать они будут по-разному.  
 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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fdg456h
fdg456h #
11:11
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