В калининградском парке Победы открыли памятник пограничникам

В Калининграде, в парке Победы, во вторник, 27 декабря, состоялось торжественное открытие памятника "Пограничникам всех поколений". Об этом сообщили в правительстве.



Мемориальный комплекс установлен в честь мужества и героизма защитников рубежей, достойно охраняющих границы в военное и мирное время.



Концепцию памятника разработал калининградский скульптор Валерий Ковалёв. Мемориал состоит из двух горельефов. Первый посвящён современным пограничникам, а второй — теме Великой Отечественной войны.



Создать и установить памятник удалось благодаря пожертвованиям граждан, юридических лиц и средств регионального правительства.



Инициатива установки памятника принадлежит совету ветеранов пограничной службы. Она была озвучена в 2014 году.



Участие в торжественном мероприятии по открытию монумента принимал врио заместителя председателя правительства Калининградской области Эдуард Батанов, представители руководства Пограничного управления ФСБ РФ, Калининградского пограничного института ФСБ, ветераны пограничной службы, родные и близкие погибших пограничников и молодёжь. Они возложили к памятнику цветы и почтили память погибших во время исполнения обязанностей защитников.