В калининградском парке Победы открыли памятник пограничникам
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
В Калининграде, в парке Победы, во вторник, 27 декабря, состоялось торжественное открытие памятника "Пограничникам всех поколений". Об этом сообщили в правительстве.
Мемориальный комплекс установлен в честь мужества и героизма защитников рубежей, достойно охраняющих границы в военное и мирное время.
Концепцию памятника разработал калининградский скульптор Валерий Ковалёв. Мемориал состоит из двух горельефов. Первый посвящён современным пограничникам, а второй — теме Великой Отечественной войны.
Создать и установить памятник удалось благодаря пожертвованиям граждан, юридических лиц и средств регионального правительства.
Инициатива установки памятника принадлежит совету ветеранов пограничной службы. Она была озвучена в 2014 году.
Участие в торжественном мероприятии по открытию монумента принимал врио заместителя председателя правительства Калининградской области Эдуард Батанов, представители руководства Пограничного управления ФСБ РФ, Калининградского пограничного института ФСБ, ветераны пограничной службы, родные и близкие погибших пограничников и молодёжь. Они возложили к памятнику цветы и почтили память погибших во время исполнения обязанностей защитников.
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