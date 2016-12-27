На ул. Аксакова в Калининграде построят многоуровневую автостоянку
В Калининграде запланировали строительство ещё одной многоуровневой автостоянки. Разрешение на строительство выдано
22 декабря этого года и действительно до 2 сентября 2017-го.
Стоянка появится на ул. Аксакова, 133. В ней будет два этажа на 5 тыс. квадратных метров.
Разрешение выдано ООО "Мегаполис-Жилстрой".
Ранее сообщалось, что возле Южного вокзала тоже планируют
построить гостиницу и многоуровневую парковку.
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