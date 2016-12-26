В Калининграде во вторник отключат 167 фонарей на 15 улицах

В Калининграде из-за ремонта трансформаторных подстанций во вторник, 27 декабря, отключат 167 фонарей на 15 улицах.



Как сообщили в пресс-службе администрации Калининграда, в этот день, с 13:30 до 18:00, будет прекращена подача электроэнергии на уличные светоточки. Из-за этого не будет функционировать наружное освещение в течение 1 часа 10 минут в количестве 117 фонарей по адресам: ул. Грекова, ул. Носова, ул. Кронштадтской, ул. Ушакова, ул. Брамса, ул. Генделя, пер. Театральному, Советскому проспекту, пл. Победы и в сквере вдоль ул. Генделя, а также 50 фонарей по улицам Соммера, Севастьянова, Иванникова, Рокоссовского, пер. Большому.



Кроме того, в понедельник, 26 декабря, из-за проведения текущего ремонта на оборудовании от электроснабжения до 13:00 отключены потребители ул. Октябрьской — ул. Багратиона (мост № 4), ул. Октябрьской, 71—73, ул. Багратиона, 4, ул. Дзержинского, 1, до 18:00 — ул. Летняя, 1 (больница РЖД).