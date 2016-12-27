Преемственность и пленяющая атмосфера: история здания градостроительного колледжа. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

Клопс.Ru продолжает спецпроект "Осколки Кёнигсберга" о приметах старого немецкого города, сохранившихся в Калининграде. Сегодняшним вечером мы отправляемся с вами в тихий и уютный Центральный район нашего города. Тут, рядом с Калининградским зоопарком, в глубине проспекта Мира расположилось здание бывшей Хуфенской гимназии Кёнигсберга. Преемственность традиций жива по сей день, ведь в этом здании до сих пор преподают и учат студентов, но уже другим дисциплинам и в другом учебном заведении — Калининградском государственном колледже градостроительства БФУ им. И. Канта. Сейчас мы обо всём этом вам и расскажем.

Хуфенская гимназия — Hufengymnasium

Время строительства: 1913—1915 годы.



Адрес расположения: Königsberg, Hufen Allee 38-42 / Tiergartenstraße, 2 — Калининград, пр-т Мира, 23-27 / ул. Зоологическая, 2.



Архитекторы: предварительный проект был разработан строительным советником Клементом, тайным верховным строительным советником при берлинском министерстве строительных работ Делиусом и архитектором Раутенбергом. Руководство работами осуществлял строительный мастер Краатц.

Историческая справка



Здание Хуфенской гимназии было построено за два года и открыто в 1915 году при первом её директоре Гарри Бреттшнайдере. По специальности он был математиком. Кроме того, он преподавал в Альбертине и увлекался древними и современными языками. Необходимость в строительстве Хуфенской гимназии была обусловлена ростом населения Хуфена, там, где он примыкал к колонии Амалиенау: именно Хуфен незадолго до 1900 года превратился из места отдыха, очень популярного из-за своего прекрасного расположения, в место проживания зажиточных горожан, в заселение Амалиенау началось только после наступления нового века. Занятия сперва проходили в 1905 году в снятом, но уже построенном как школа помещении высотой в 2,5 этажа на Hermannallee, 8.

Однако вскоре было запланировано новое строительство, однако только в 1911 году был найден нынешний земельный участок — как раз в том месте, где Hufen Allee пересекает открытый ручей. Озеленённое ущелье канавы отделяло его от этой оживлённой улицы Кёнигсберга. Вместе с прилегающим с востока зоопарком этот ареал являл собой особую ландшафтную красоту. При строительстве обращалось внимание на сохранение старых деревьев. Хотелось сохранить воспоминание о “тихих местах старого Кёнигсберга”. До настоящего времени эта пленяющая атмосфера сохранилась. С освящением нового здания было одновременно привнесено реально-гимназическое направление. Школа насчитывала теперь 18 классов, из которых половина была частью гуманитарного, а другая — реально-гимнастического направления.

Архитектурное описание здания



По своей концепции Хуфенскую гимназию следует назвать классическим прусским типом гимназии начала века: симметрично заложенный трёхэтажный учебный блок имеет посередине большую лестничную клетку. 18 классов расположены по одной стороне у проходов, которые в середине расширяются до холлов, прерываясь сводами, связанных напрямую с большой главной лестничной клеткой. Классные помещения имеют разные размеры — в соответствии с величиной каждого класса. На первом этаже первоначально были площади, служившие в качестве учебных классов, функция которых была позже изменена — они стали преподавательскими комнатами, кабинетом директора и техническими помещениями. Чертёжный зал и учительская библиотека с читальным залом находились на чердачном этаже.



К северу примыкает поперечное трёхэтажное крыло со спецклассами, раньше в его продолжении был гимнастический зал, связанный с поперечно лежащим крылом здания низкой раздевалкой. Старый актовый зал был оформлен просто и празднично одновременно: стены в нижней части были обшиты деревянными панелями из протравленной сосны, в верхней части они были ровно выкрашены. Окна были разукрашены целым рядом картин старого Кёнигсберга (в том числе старого замка и жилого дома Канта) в свинцовой оплётке. У узкой стены стоял орган. Здание, выполненное из кирпича, имело используемые в то время “потолки из камня и металла” (кроме сводов холлов для пауз), выполненные одной фирмой из Берлина. Окна классных помещений шириной до 6 м были сделаны с раскосами из железобетона — тоже редкость тогдашнего времени. Узкие промежуточные опорки, делившие эти окна, не были несущими и были сложены из кирпича только после освобождения раскосов из опалубки под ними.

При такой конструкции раскосы могли быть очень маленькими, однако тем самым окна становились выше. Высота парапетов составляла 1,10 м, что — тоже новинка того времени — сделало возможным размещение отопительных батарей под окнами. В обоих случаях бросается в глаза мелкое, до сих пор непринятое разделение окон. И если до того времени крылья окон делились одной, в крайнем случае двумя горизонтальными поперечинами (так что возникали лежащие прямоугольники, а также квадраты), то тут в каждом оконном крыле мы видим дополнительно вертикальную поперечину. Отдельные окошки получились очень узкими (высота вдвое больше ширины). Разделение окон со стремлением в высоту было типичным для начала 20 века — до 20-х годов. Мы наблюдаем её на всех окнах этого времени. При восстановлении эти очень важные для характера фасада детали, к сожалению, были утеряны.

Рассматривая сегодня разделённый на три части учебный блок (с крышами, имеющими небольшой уклон и выполненными из асбоцементной черепицы) с одним лишь богато декорированным порталом, простирающимся на два этажа и поэтому производящим довольно строгое впечатление, трудно представить себе, что нынешнее здание когда-то было очень высоким, роскошно отделанным в стиле неоренессанса. Над нынешним карнизом крыши возвышалась очень крутая крыша с углом наклона в 60 градусов, что было большой редкостью для строений в Кёнигсберге. Крыша была увенчана башней с куполом в стиле барокко. А шпиль располагался на высоте, вдвое большей имеющегося сейчас карниза крыши.

Но самыми красивыми были четыре богато декорированных фронтона в стиле Ренессанса. Два из них закрывали торцевые стороны учебного блока, а два других — выдвинутое вперёд здание актового зала. То, что было восстановлено в повреждённом здании, находится сейчас в хорошем состоянии. Портал по-прежнему производит впечатление богатого оформления исчезнувшей зоны крыши. Формы окон упрощены. Да и классные помещения и актовый зал приобрели другое лицо при реставрации. И только лестничная клетка с коваными перилами выказывает принадлежность к старым формам. На месте бывшего гимнастического зала расположена новая постройка.

Одновременно в юго-западной части школьного участка, непосредственно у открытого рва, был возведён жилой дом первого директора Хуфенской гимназии — Гарри Бреттшнайдера. По внешнему виду и составу помещений дом директора напоминал богатые виллы того времени. У него было два этажа и высокая вальмовая крыша. На первом этаже располагались: прихожая, от которой (по часовой стрелке) отходили туалет, кухня, буфет, столовая, жилая и господская комнаты. На втором этаже размещались три спальни, комната для гостей и ванная. Здание смогло уцелеть во время войны и сохраниться почти в первозданном виде, лишившись лишь вальмовой крыши. В 1995 году красной металлочерепицей по-новому была перекрыта вся старая крыша здания и укреплён его фасад по всему периметру. Сейчас в этом здании расположена детская художественная школа.



Во время ковровых бомбардировок Кёнигсберга английской авиацией в 1944 году и штурме города в 1945-м Хуфенская гимназия избежала масштабных разрушений, хотя фасад здания и его крыша были сильно повреждены, однако их быстро восстановили, но уже в более упрощённом виде.

Распоряжением Совета Министров СССР от 19 февраля 1947 года № 1412 в здании бывшей Хуфенской гимназии был организован Калининградский коммунально-строительный техникум. 1 сентября 1958 года учебный процесс начался в новом учебном корпусе по ул. Зоологической, 2, в восстановленном здании бывшей Хуфенской гимназии. В декабре 1978 года введено в эксплуатацию здание пристройки к главному учебному корпусу. С 1999 года учреждение получило новое название — Калининградский государственный колледж градостроительства КГУ (в последствии БФУ им. И. Канта).