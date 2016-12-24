От полевого госпиталя к складу удобрений и филармонии: история кирхи Святого семейства. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

Клопс.Ru продолжает спецпроект "Осколки Кёнигсберга" о приметах старого немецкого города, сохранившихся в Калининграде. Сегодняшний наш рассказ пойдёт о хорошо знакомом всем здании областной филармонии, что располагается на улице Богдана Хмельницкого. Почти каждый житель нашего города, от мала до велика, хотя бы раз бывал в стенах этого красивейшего и величественного здания, слушал орган и восхищался красотой внутреннего убранства. Но немногие знают его довоенную судьбу и историю создания. Сейчас обо всём этом мы вам подробно расскажем.

Католическая кирха Святого семейства — Katholishe Kirche zur heligen Familie



Время строительства: 1904—1907 годы.



Адрес расположения: Königsberg, Oberhaberbergstrasse, 21A — Калининград, улица Богдана Хмельницкого, 61а.



Архитектор: Фридрих Хайтманн. Реконструкция — Павел Горбач.



Историческая справка



Католическая церковь Святого семейства построена в 1904—1907 годах по плану архитектора Фридриха Хайтманна. Для главного архитектора здание кирхи стало едва ли не лебединой песней. Строительство заняло три года, и многие элементы здания, его планировка заимствованы у орденских церквей, долго изучаемых архитектором. В качестве основного материала использовался красный кирпич. Для Хайтманна было нехарактерно делать церковные здания симметричными, но в этот раз он отошёл от собственных принципов. Здание получилось пышным, с высокой башней, напоминающей донжон средневекового замка, множеством декоративных элементов и контрастными белыми деталями. Отдельное место было выделено под большой орган, и интерьер церкви специально продумывался для создания лучшей акустики. По первоначальному проекту здание кирхи должно было располагаться параллельно дороге своей продольной осью, при этом хоры должны были быть ориентированы на восток. Но стройплощадка была расширена, и церковь была построена симметричной, что нехарактерно для творчества Хайтманна. Он полагал, что Кирха Святого семейства должна быть семейным домом, в котором царил бы дух Христа и его земных родителей. В кирхе никогда не проводились панихиды, только обряды крещения и венчания. Иногда кирху называли Катеринен Кирхе, по названию располагавшегося рядом госпиталя Святой Катерины.

Архитектурное описание здания



Снаружи очень легко видеть все части здания: высокий церковный неф, хоры, громоздкая башня с её двумя фронтонами и четырьмя пристройками по впадающим углам (для ризниц и других помещений). Для оформления этих кубических форм Хайтманн использовал готический ступенчатый фронтон. Они была сделаны в качестве боковых завершений двухскатных крыш продольного нефа и в уменьшенной форме перед двухскатными крышами башни. Кроме того, такие же декоративные фронтоны возникли по четырём углам односкатных крыш. Многочисленные лестничные фронтоны, украшенные маленькими фиалами, вносят движение в строгость кубических форм; вверху на башне движение усиливается, там фиалы встречаются попарно. Карнизы под крышами и у башни выполнены достаточно неброско, в пилястрах фронтона и декоративных аркадах башни преобладают вертикальные элементы.



Типично готические формы декорации, как, например, ажурный орнамент, искать в этом здании бесполезно. В общем и целом, это совместное сочетание основных простых объёмов и также простых и стремящихся последовательно вверх форм украшения и создаёт сооружение в стиле новой готики, которое как раз и не могло возникнуть в Средние века, а соответствовало ощущению формы завершающегося XIX века.



Описание хоров кирхи



Простой, сделанный из простого формовочного камня, чуть вдающийся вглубь портал ведёт через небольшое помещение перед входом в собственно вестибюль. Отсюда и был вход в высокую зальную церковь с её пятью пролётами. Стройные восьмиугольные колонны делят пространство на средний неф и два одинаковых по высоте боковых нефа. Над ними начинаются красивые звёздчатые своды с нервюрами. Рёбра состоят из формовочного красного кирпича. Подпятные камни свода начинаются над пятами колонн, у стен над маленькими консолями. Поверхности стен покрыты штукатуркой, углы стен и триумфальная арка оформлены красным кирпичом. На чуть приподнятых хорах эти формы повторяются. Справа и слева от хоров раньше находились помещения ризниц.

Накануне войны, в 1939 году, при церкви хотели набрать класс юных органистов. Наподобие воскресной школы. Никто из восьми записавшихся мальчишек не стал музыкантом, все погибли на службе Третьему рейху. Во время налёта английской авиации на город в 1944 году кирха использовалась как полевой госпиталь. А во время уличных боёв в 1945 году она получила незначительные повреждения, так как плотная жилая застройка рядом защитила основную конструкцию от существенных повреждений. Хотя больше всего пострадали башня и декоративные элементы внутреннего убранства здания.



В послевоенные годы церковь использовали как склад удобрений, что, естественно, не могло не сказаться на её состоянии: она ветшала и осыпалась. Реставрация кирхи началась только в 1970 году, после окончания которой, с 1980 года, в здании разместился концертный зал Калининградской областной филармонии. Внешний облик здания восстановили практически один в один, не отказавшись от оригинальных украшений. 20 октября 1982 года в концертном зале установлен орган чехословацкой фирмы "Регерт Клосс" с 5 мануалами, 3 600 трубами (44 регистра). Первый международный фестиваль органной музыки в зале филармонии прошёл в 1990 году. Теперь такие фестивали — традиция, которой гордится город, а филармония — один из самых популярных и активно действующих культурных центров региона. В этом качестве церковь используется до настоящего времени.



Католическая кирха Святого семейства — один из трёх исторических католических храмов в Калининграде, в числе которых также храм Святого Адальберта на проспекте Победы и вспомогательный храм Святого Иосифа на улице Киевской, сразу за православной церковью. И ни один из этих храмов не был передан католической общине в Калининграде. Пока не был построен новый храм Святого Адальберта на улице Александра Невского, прихожане-католики молились в часовне Святого семейства на улице Лесопильной. Но это была лишь временная постройка, чтобы у людей была возможность молиться до тех пор, пока не будет передана кирха Святого семейства. Данный вопрос до сих пор не решён и находится в стадии многочисленных согласований.



Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 кирха Святого семейства получила статус объекта культурного наследия регионального значения. Сейчас в этом здании находится концертный зал государственного учреждения культуры "Калининградская областная филармония".