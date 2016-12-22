Калининградская область заняла 45-е место из 79 в рейтинге данных, опубликованных министерствами

Калининградская область заняла 45-е место из 79 в рейтинге регионов по работе министерств, департаментов и других органов исполнительной власти с открытыми данными. Рейтинг был подготовлен компанией "Инфометр".



Итоговая оценка открытости региона составила 43,5%. У лидеров рейтинга она составила 100%.



При оценке регионов исследовалось исполнение требований к размещению информации в форме открытых данных. Эту информацию могут использовать учёные, журналисты, программисты и сами органы власти для анализа и прогнозирования, а также для создания на базе этих данных пользовательских приложений и сервисов.



Использовать открытые данные можно при выборе мест для установки светофоров, при выборе города для покупки квартиры и в других областях.

Публикация открытых данных в нашей стране обязательна с 2013 года.



Максимальные оценки в рейтинге получили Брянская, Томская, Тульская, Ульяновская области, ХМАО-Югра и Москва. В конце рейтинга оказались Чукотский АО и Магаданская область.



В рейтинге отметили, что в пяти регионах из 85 вообще не публикуют открытые данные.