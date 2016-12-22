Калининградская область заняла 45-е место из 79 в рейтинге данных, опубликованных министерствами
Калининградская область заняла 45-е место из 79 в рейтинге регионов по работе министерств, департаментов и других органов исполнительной власти с открытыми данными. Рейтинг был подготовлен
компанией "Инфометр".
Итоговая оценка открытости региона составила 43,5%. У лидеров рейтинга она составила 100%.
При оценке регионов исследовалось исполнение требований к размещению информации в форме открытых данных. Эту информацию могут использовать учёные, журналисты, программисты и сами органы власти для анализа и прогнозирования, а также для создания на базе этих данных пользовательских приложений и сервисов.
Использовать открытые данные можно при выборе мест для установки светофоров, при выборе города для покупки квартиры и в других областях.
Публикация открытых данных в нашей стране обязательна с 2013 года.
Максимальные оценки в рейтинге получили Брянская, Томская, Тульская, Ульяновская области, ХМАО-Югра и Москва. В конце рейтинга оказались Чукотский АО и Магаданская область.
В рейтинге отметили, что в пяти регионах из 85 вообще не публикуют открытые данные.
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