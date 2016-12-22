Администрация Светлогорска проиграла в суде дело о строительстве высотки на побережье

Жители Светлогорска в Калининградской области выиграли суд против городской администрации. Активисты в иске требовали запретить строительство 14-этажного дома на побережье, сообщает Общественное телевидение России.



"Здесь должна быть курортная инфраструктура в первую очередь, это не должно быть спальным районом Москвы или Калининграда. Должны быть небольшие домики — это могут быть гостиницы, это могут быть ресторанчики", — говорит Владислав Шарамкин, сопредседатель общественного движения "Наш берег".



По мнению жителей Светлогорска, городу не хватает курортной инфраструктуры, которая давала бы рабочие места, а не нового элитного жилья.



Как только стало известно о планах по возведению новой высотки, вместе с жалобой в прокуратуру горожане отправили письма в администрацию губернатора и президенту.



С 1 января правительство области берёт на себя полномочия решать, что будет строиться на территории федерального курорта. Решения принимать обещают после общественных слушаний.



"У нас планируется и строительство аквапарков в Светлогорске, у нас планируется и строительство гостиничных комплексов. Губернатор покажет концепцию застройки всей первой линии с ограниченной этажностью", — говорит Гарри Гольдман, врио заместителя председателя правительства Калининградской области.



Суд по иску прокуратуры встал на сторону истца и подтвердил, что строить на берегу нельзя: это природоохранная зона. Правда, уже построенные дома никто сносить не будет. А они, по данным экспертов, стоят на склонах, которые могут обрушиться в любой момент.