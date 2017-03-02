Калининградка засудила врачей за то, что ей четыре года не могли диагностировать рак

59-летняя калининградка отсудила у двух больниц 350 тыс. рублей за ошибочный диагноз. Об этом пишет "Страна Калининград".



Для жительницы Калининграда Галины Галкиной между началом болезни и началом адекватного лечения прошло целых четыре года. Устав от медицинских проволочек, женщина обратилась в Московский районный суд Калининграда, и там постановили взыскать в пользу женщины с Центральной городской клинической больницы Калининграда 250 тысяч рублей и с Калининградской областной клинической больницы 100 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда.

Врачи отнеслись халатно

Учитель-дефектолог Галина Галкина переехала в Калининградскую область по семейным обстоятельствам 10 лет назад из столицы Украины Киева. За медпомощью в городскую поликлинику на ул. Летней впервые ей пришлось обратиться в конце декабря 2011 года.



"Тогда специалисты поликлиники у меня выявили образование на широкой ножке на задней стенке прямой кишки, — рассказывает Галина Ивановна. — А для уточнения диагноза меня направили в Калининградскую областную клиническую больницу (КОКБ). Там после соответствующих процедур и биоскопии врачи нашли у меня нарушения в развитии и росте тканей прямой кишки. Но участковый терапевт своевременно не направил меня ни на консультацию к колопроктологу, ни в онкологический диспансер для уточнения диагноза и определения тактики лечения".

Галина Галкина. Фото "Страны Калининград"



В феврале 2012-го женщину направили на консультацию в онкологическое отделение КОКБ, но осмотр врача оказался формальным.



"Стёкла с материалами, взятыми после биопсии, он не пересмотрел, дополнительных обследований не назначил, как я считаю, правильный и полный диагноз мне не установили, — рассказывает пациентка. — Отправили обратно наблюдаться к онкологу из поликлиники. К тому же в этот момент была потеряна моя амбулаторная карта. Устав от этого состояния, я все же настояла на том, чтобы мои анализы вновь направили в КОКБ для пересмотра. В итоге через год после первого обращения к врачу специалисты областной больницы поставили мне диагноз — рак! Это известие страшно услышать любому пациенту, а тут я ещё понимала, что всё это происходит со мной уже давно и я упускаю драгоценное время...".

Ради лечения пришлось продать квартиру

Женщине пришлось экстренно продать свою двухкомнатную квартиру и купить однокомнатную, а разницу в несколько сотен тысяч рублей потратить на лечение в одном из центров Санкт-Петербурга.