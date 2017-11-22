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В Ростехе оценили модернизацию Калининградского янтарного комбината в 5,5 млрд рублей

Автор: Александра Дементьева
12:43
  517
Модернизация Калининградского янтарного комбината обойдётся в 5,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.
 
Проект нового горно-обогатительного комбината презентуют в начале 2018 года. Чемезов отметил, что новое оборудование позволит улучшить качество янтаря. 
 
"В рамках стратегии развития комбината предполагается модернизация существующего завода с внедрением самых современных технологий и оборудования. Порядка 5,5 млрд рублей будет инвестировано в создание нового автоматизированного горно-обогатительного комбината, высокотехнологичное оборудование позволит улучшить качество добываемого янтаря. Работы в этом направлении уже запущены, готовый проект будет презентован в начале следующего года", — рассказал глава Ростеха.
 
По итогам 2017 года комбинат планирует увеличить выручку от продаж янтаря более чем до 3 млрд рублей. К 2025 году она должна составить 5 млрд рублей в год. Чемезов отметил, что чистая прибыль комбината в этом году планируется на уровне 1,3 млрд рублей.
 
В 2017 году Калининградский янтарный комбинат установил рекорд по добыче янтаря. Впервые более чем за 41 год комбинат добыл 450 тонн янтаря и досрочно выполнил годовой план.
 

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