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Главная Новости Экономика

Калининградский янтарный комбинат побил 40-летний рекорд и досрочно выполнил план

12:22
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Калининградский янтарный комбинат установил рекорд по добыче янтаря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комбината.
 
Впервые более чем за 41 год комбинат добыл 450 тонн янтаря. Годовой план выполнен досрочно. Объём добычи оказался на 135 тонн выше показателя 2016 года (315 тонн).
 
В этом сезоне удалось добыть рекордное количество уникальных янтарных самородков весом более 1 килограмма. Всего добыто их 19, самый крупный, весом свыше 3 килограммов, находится в музее комбината.

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