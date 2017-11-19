Калининградский янтарный комбинат побил 40-летний рекорд и досрочно выполнил план
Калининградский янтарный комбинат установил рекорд по добыче янтаря. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на пресс-службу комбината.
Впервые более чем за 41 год комбинат добыл 450 тонн янтаря. Годовой план выполнен досрочно. Объём добычи оказался на 135 тонн выше показателя 2016 года (315 тонн).
В этом сезоне удалось добыть рекордное количество уникальных янтарных самородков весом более 1 килограмма. Всего добыто их 19, самый крупный, весом свыше 3 килограммов, находится в музее комбината.