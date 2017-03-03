ЦБ в пятницу отозвал лицензии у четырёх банков

В пятницу, 3 марта, ЦБ отозвал лицензии у "Анкор Банка", "Татфондбанка" и "Интехбанка". Было принято решение о добровольном аннулировании лицензии "Межрегионального почтового банка". Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.



Лицензии были отозваны из-за неисполнения законов о банковской деятельности и нормативных актов ЦБ. На протяжении года в отношении "Интехбанка", "Татфондбанка" и "Анкор Банка" применялись меры, предусмотренные законодательством. Руководители кредитных организаций не приняли мер по нормализации деятельности и восстановлению финансового положения.



Все четыре банка являются участниками системы страхования вкладов. "Аннулирование лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определённым в установленном законодательством порядке. Указанным федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика", — подчеркнули в Банке России.