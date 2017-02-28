В Калининградской области разрабатывают новые льготы для бизнеса, которые будут стимулировать экспорт
Власти Калининградской области работают над созданием формулировок новых льгот бля бизнеса, которые должны помочь увеличить экспорт из региона. Об этом пишет
ТАСС.
Врио губернатора Антон Алиханов рассказал, что среди льгот есть возможность бесплатного технологического подключения к электросетям и резидентство в индустриальных парках, создание которых ведётся в области.
"Это отдельное законодательство, наше, скажем так. Мы сейчас формулируем этот набор дополнительных льгот (для бизнеса — Прим. ред.), которые мы можем давать. Например, для тех компаний, которые готовы брать на себя обязательства в части обязательной доли экспорта той продукции, которую они будут производить", — сказал врио губернатора.
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