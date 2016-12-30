Центробанк в 2016 году лишил лицензий рекордное количество банков
В 2016 году Центробанк побил рекорд по отзыву лицензий у банков - их лишились 97 организаций. Количество отозванных лицензий неуклонно растёт с 2013 года, когда Банк России приступил к очистке финансового сектора. В 2013 году лицензий лишились 32 банка, в 2014 - 86, а в 2015 - 93. Такие цифры приводит "Интерфакс"
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Эльвира Набиуллина, назначенная в 2013 году председателем Банка России, в октябре заявила: "Мы проделали большую работу по очистке банковского сектора от недобросовестных и неустойчивых участников рынка". Основной пик отзывов лицензий начался именно после её назначения - при бывшем руководителе ЦБ, Сергее Игнатьеве, массовых отзывов не наблюдалось.
В мае 2016 года советник Набиуллиной, Алексей Симановский, занимавший тогда пост первого зампреда ЦБ, высказывал мнение, что основная работа по оздоровлению банковского сектора завершится до конца этого или середины следующего года.
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