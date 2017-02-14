Минобр: самым популярным предметом по выбору в ЕГЭ-2017 стало обществознание

В Министерстве образования Калининградской области рассказали о том, какие предметы по выбору в ЕГЭ-2017 стали самыми популярными среди одиннадцатиклассников. На первом месте оказалось обществознание. Такое заявление сделала врио министра образования регионального правительства Светлана Трусенёва.



"В целом он не очень отличается от выбора прошлых лет. Самым популярным (1 855 школьников, или 27%) стало обществознание. Следом идут физика, химия, биология", — рассказала Светлана Трусенёва.

Приём заявлений о сдаче ЕГЭ в 2017 году завершился 1 февраля. В заявлении перечислялись предметы, по которым участник планирует сдавать единый государственный экзамен. Всего в Калининграде будет развёрнуто 12 пунктов сдачи ЕГЭ, ещё 12 — в муниципальных образованиях.

Также врио министра рассказала о создании на базе БФУ им. Канта ситуационного центра, из которого будет вестись онлайн-наблюдение за ходом сдачи ЕГЭ. В ближайшее время будет проведено обучение студентов для работы в этом центре.