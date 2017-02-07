В Калининграде родители выпускников впервые сдали ЕГЭ по русскому языку (фото)
Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
Калининградская область приняла участие во всероссийской акции
, в рамках которой родители выпускников смогли пройти процедуру сдачи единого госэкзамена. Мероприятие проходило в лицее № 49.
В акции приняли участие 17 человек, несмотря на то что в этом году ЕГЭ по русскому будут сдавать около 3 700 выпускников. В региональном министерстве образования предположили, что многие желающие не смогли посетить мероприятие из-за того, что вторник является рабочим днём.
По признанию родителей, они специально не готовились к выполнению заданий. "Не надеюсь справиться с заданиями, — рассказала одна из участниц акции Ирина Горностаева. — Задания сейчас очень сложные. В наше время, мне кажется, было намного легче".
Также родители отмечали, что процедура прохождения экзамена — с металлодетекторами и камерами видеонаблюдения — выглядит слишком строгой, особенно для детей, находящихся в стрессовом состоянии.
Сама процедура сдачи экзамена длилась сорок минут и не включала в себя написание сочинения. После вопросы были разобраны, чтобы каждый мог прояснить для себя сложные пункты теста. В течение десяти дней ответы на вопросы, данные родителями выпускников, будут проверены и переданы в школы, где учатся их дети.
В министерстве образования отметили, что, возможно, в этом году родителям школьников таким же образом дадут пройти ЕГЭ по математике.
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