На ОТР появятся передачи про ЕГЭ: в них расскажут про изменения и дадут советы

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Общественное телевидение России начинают новый цикл совместных передач "О ЕГЭ предметно".



Как сообщили в пресс-службе Минобра Калининградской области, в рамках цикла выйдет 13 выпусков. В эфире они появятся в январе — апреле 2017 года.



В передачах специалисты Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений расскажут об организации ЕГЭ-2017, новых технологиях, изменениях в экзаменационных заданиях, дадут рекомендации, как лучше подготовиться к сдаче Единого государственного экзамена по различным предметам, а также ответят на вопросы телезрителей.



Передачи будут выходить в прямом эфире каждый четверг, в 19:30 по московскому времени (20:30 — по калининградскому). Откроет новый цикл "О ЕГЭ предметно" эфир 12 января с участием начальника Управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Юлии Егоровой.



Записи вышедших в эфир выпусков рубрики "О ЕГЭ предметно" будут также размещены на YouTube-канале Рособрнадзора, где с ними в любое удобное время смогут ознакомиться будущие участники экзаменов.