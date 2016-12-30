Рособрнадзор запретил калининградскому Педагогическому институту набирать студентов

Калининградскому Педагогическому институту, который находится в Черняховске, запретили принимать студентов. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора. Соответствующий приказ ведомство издало 30 декабря.



Кроме калининградского института, набор учащихся запрещён ещё в четыре российских вуза.



"Запрет на приём обучающихся не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза", — сообщается в Рособрнадзоре.



Напомним, в начале ноября Рособрнадзор Напомним, в начале ноября Рособрнадзор лишил аккредитации по ряду специальностей пединститут в Черняховске. В самом вузе сообщили, что лишение аккредитации не коснулось только направления подготовки специалистов среднего звена по физической культуре общего образования (в школе) и дополнительного профессионального образования.



Остальным студентам Педагогического института в Черняховске предлагали перевестись в другой вуз либо временно продолжить обучение с возможностью в любой момент воспользоваться своим правом для перевода.