Рособрнадзор запретил калининградскому Педагогическому институту набирать студентов
Калининградскому Педагогическому институту, который находится в Черняховске, запретили принимать студентов. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора. Соответствующий приказ ведомство издало 30 декабря.
Кроме калининградского института, набор учащихся запрещён ещё в четыре российских вуза.
"Запрет на приём обучающихся не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза", — сообщается в Рособрнадзоре.
Напомним, в начале ноября Рособрнадзор лишил аккредитации
по ряду специальностей пединститут в Черняховске. В самом вузе сообщили, что лишение аккредитации не коснулось только направления подготовки специалистов среднего звена по физической культуре общего образования (в школе) и дополнительного профессионального образования.
Остальным студентам Педагогического института в Черняховске предлагали перевестись в другой вуз либо временно продолжить обучение с возможностью в любой момент воспользоваться своим правом для перевода.
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