В области итоговое сочинение успешно написали почти четыре тысячи школьников

В Калининградской области подведены итоги выпускного сочинения, которое ученики 11-х классов писали 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего итоговую работу написали 3 888 человек, 164 из них в качестве допуска к государственной итоговой аттестации выбрали изложение. Большинство школьников успешно справились с заданием. Только 0,4% из них получили "незачёт" по сочинению, и 3% - по изложению. Ребята смогут переписать работу 1 февраля и 3 мая 2017 года.

Самой востребованной для выпускников Калининградской области оказалась тема "Как разум и чувства влияют на поступки человека?", её выбрали 2 079 человек. Также школьникам предлагалось порассуждать на темы: "Досадно мне, коль слово "честь" забыто…", "Что разрушает дружбу?", "Почему для человека важны не только победы, но и поражения?" и "Можно ли всегда и во всем доверять чужому опыту?".

Сочинение проводится в школах уже третий год. Именно оно является допуском к ЕГЭ и предоставляется во время приёмной комиссии в вузы.