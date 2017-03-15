Власти Калининграда сэкономят 340 млн рублей в год на пособиях многодетным семьям

Правительство Калининградской области сможет сэкономить 340 миллионов рублей, отказавшись от выплат семьям, в которых появился третий или последующий ребёнок. Такое заявление врио министра социальной политики Анжелика Майстер сделала 14 марта, отчитываясь о реализации майского указа Президента, касающегося демографической политики.



340 миллионов рублей — это сумма, которую необходимо выделить из регионального бюджета для софинансирования субсидии в этом году, а 221 млн рублей должен добавить федеральный бюджет. Сумма выплаты на третьего ребёнка составляет 9 753 рублей. Субсидия 340 миллионов рублей — это сумма, которую необходимо выделить из регионального бюджета для софинансирования субсидии в этом году, а 221 млн рублей должен добавить федеральный бюджет. Сумма выплаты на третьего ребёнка составляет 9 753 рублей. Субсидия перестала действовать с этого года , поэтому семьи, в которых появился третий ребёнок, не будут получать такую помощь, но она по-прежнему будет выделяться для тех, кто родил третьего ребёнка ранее. В этом году эту выплату будут получать 3 800 человек против 4 303 в прошлом году.



Также Майстер сообщила, что за два первых месяца этого года в Калининградской области родились 1 886 малышей, из них третьих детей — 142, четвёртых — 28, пятых и последующих — 13. Итоги прошлого года говорят о том, что численность рождённых детей снизилась по отношению к предыдущему году на 220 человек. Майстер объяснила это тем, что в активный возраст деторождения вступают те, кто родился в 90-е, когда в стране был демографический кризис.