Долг жителей Калининградской области за газ превысил 113 млн рублей

Просроченная задолженность жителей Калининградской области за природный газ превысила 113 млн руб. Такую сумму назвали в региональном филиале "Газпром межрегионгаз".



Уточняется, что просроченный долг абонентов, проживающих в Калининграде, — 83 млн рублей.



В ходе последнего рейда в Московском р-не Калининграда отключили от газоснабжения должников — 10 квартир на ул. Львовской, Летней, Марш. Новикова, Великолукской, Фабричной, Луганской, П. Морозова, Берёзовой и Дрожжевой. Совокупный долг хозяев данных квартир за потреблённый природный газ составил 147 тыс. руб.



Для того чтобы отключить жилище должника от газоснабжения, работникам газовой службы не всегда необходим допуск в его квартиру.



"Если есть техническая возможность, произвести отключение можно и на лестничной площадке. Таким способом в ходе рейда было приостановлено газоснабжение абонента, проживающего на ул. П. Морозова. При наличии двухмесячного долга, согласно законодательству, мы имеем право отключить должника от системы газоснабжения даже в его отсутствие, предварительно уведомив об отключении за 20 дней", — рассказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей калининградского филиала ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" Татьяна Шибина.



В ближайшее время рейды по приостановке подачи газа пройдут в Центральном и Ленинградском районах областного центра, а также в Гурьевском районе, Зеленоградске и Светлогорске.