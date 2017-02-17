Биржевой курс доллара в пятницу вырос на 61 копейку

В пятницу, 17 февраля, курс доллара по состоянию на 14:15 по местному времени увеличился на 61 копейку и составил 58,22 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс евро тоже увеличился. Он составил 62 рубля, что на 57 копеек выше установленного ранее.



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