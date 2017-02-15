Официальный курс злотого опустился ниже 14 рублей
Центробанк опустил курс польской валюты ниже планки в 14 рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.
На четверг, 16 февраля, курс злотого установлен на уровне 13,92 рубля.
Отметим, что утром среды биржевые курсы валют шли
вниз: так, курс доллара опустился ниже отметки 57 рублей впервые с лета 2015 года. Однако после обеда показатели снова стали расти.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.