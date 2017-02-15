Биржевой курс доллара в среду впервые с лета 2015 года упал ниже 57 рублей

В среду, 15 февраля, биржевые курсы доллара и евро снижались на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара падал ниже 57 рублей — до 56,92 рубля. Такое снижение произошло впервые с июля 2015 года. Американская валюта на торгах оказалась ниже уровня официального курса ЦБ на 82 копейки.



Евро снижался на 18 копеек — до 60,21 рубля. Это ниже официального курса Центробанка на 1,08 рубля.



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