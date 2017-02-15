Биржевой курс доллара в среду впервые с лета 2015 года упал ниже 57 рублей
В среду, 15 февраля, биржевые курсы доллара и евро снижались на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара падал ниже 57 рублей — до 56,92 рубля. Такое снижение произошло впервые с июля 2015 года. Американская валюта на торгах оказалась ниже уровня официального курса ЦБ на 82 копейки.
Евро снижался на 18 копеек — до 60,21 рубля. Это ниже официального курса Центробанка на 1,08 рубля.
Следить за курсами валют на Московской бирже удобно на сайте Клопс.Ru. Панель с данными о долларе, евро и польском злотом расположена рядом с формой поиска.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.