В России появятся деньги из пластика
Банк России к чемпионату мира по футболу 2018 года намерен выпустить пластиковую купюру номиналом в 100 рублей. Об этом сообщает
"Прайм".
Первый заместитель председателя ЦБ Георгий Лунтовский заявил, что принято окончательное решение о том, что банкнота будет изготовлена из полимерных материалов. Выпустить её намерены в первом квартале следующего года.
Осенью 2016 года сообщалось
о планах изготовления пластиковой банкноты к ЧМ-2018. Планировалось, что банкнота будет иметь необычный дизайн и набор дополнительных защитных символов.
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