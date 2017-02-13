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В России за 2016 год почти на треть вырос объём выдачи новых кредитов

12:28
  144 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В России за 2016 год почти на треть вырос объём новых кредитов. Об этом свидетельствуют данные Объединённого кредитного бюро.

В прошлом году банки выдали почти 26 млн кредитов общим объёмом более 3,25 трлн рублей. Количество кредитов выросло за год на 14%, а объёмы — на 28%.

Количество новых займов наличными увеличилось в 2016 году на 18%. Их было выдано 17,09 млн на общую сумму 1,75 трлн рублей.

Количество ипотечных займов в прошлом году увеличилось на 16%, а их объёмы — на 19%. Таких кредитов выдано 575,04 тысячи на сумму 945,89 млрд рублей. Средний размер таких займов увеличился с 1,6 млн рублей до 1,64 млн рублей.

Количество новых автомобильных займов в 2016 году выросло на 10%, а объёмы — на 25%. Всего таких кредитов выдано более 267 тысяч на общую сумму более 195 млрд рублей. Средний размер автокредитов вырос с 638 тыс. до 729 тыс. рублей.

Генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский рассказал, что самым кредитно активным месяцем 2016 года стал декабрь. При этом эксперты ожидали, что в этом месяце займов будет выдано больше. В 2015 году рост кредитов в декабре вырос на 28%, а в 2016 году — только на 15%.

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