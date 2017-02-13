Биржевой курс доллара впервые за полтора года опустился ниже 58 рублей

Курс доллара в понедельник, 13 февраля, впервые за полтора года опускался ниже 58 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.



С начала торгов курс доллара опускался до 57,96 рубля. Курс евро тоже снижался — до 61,32 рубля. Это минимумы с июля 2015 года и июня 2015 года соответственно.



Курс доллара по расчётам "на завтра" снижался на 14 копеек — до 58,1 рубля. Курс евро снижался на 15 копеек — до 61,8 рубля.



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