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Биржевой курс доллара впервые за полтора года опустился ниже 58 рублей

10:33
  1 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Курс доллара в понедельник, 13 февраля, впервые за полтора года опускался ниже 58 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

С начала торгов курс доллара опускался до 57,96 рубля. Курс евро тоже снижался — до 61,32 рубля. Это минимумы с июля 2015 года и июня 2015 года соответственно.

Курс доллара по расчётам "на завтра" снижался на 14 копеек — до 58,1 рубля. Курс евро снижался на 15 копеек — до 61,8 рубля.

За курсами валют удобно следить на сайте Клопс.Ru. Панель с данными торгов в реальном времени отображается на странице сайта, рядом с формой для поиска.

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