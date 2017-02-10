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Служба судебных приставов: мошенники рассылают фальшивые письма о несуществующих долгах

09 февраля 201721:08
  1483 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предупреждает граждан о новой схеме мошенничества, связанной с несуществующими задолженностями. Как отмечается в сообщении ФССП, уже было зафиксировано несколько случаев в стране, когда людям приходили уведомления о псевдодолгах, которые якобы необходимо быстро оплатить во избежание ареста имущества.
 
Получатель такого письма должен погасить долг до 11 февраля 2017 года. В противном случае будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. В тексте письма содержится ссылка, при переходе по ней предлагается загрузить архивный файл с вирусом, "который может не детектироваться современными антивирусными средствами". 
 
"Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения. В случае заражения компьютера, ФССП рекомендует обращаться в правоохранительные органы", — говорится в пресс-релизе.
 
Ранее уже была информация о том, что в интернете появился сайт — двойник портала управления службы судебных приставов Калининградской области. Приставы утверждают, что сайт с адресом www.fssprus39.ru создали мошенники: они "продают" на этой площадке арестованное имущество. Страница создана для того, чтобы незаконно завладеть денежными средствами доверчивых посетителей.
 
По статистике, за прошлый год почти каждый третий гражданин (31%) России пострадал от действий телефонных или интернет-мошенников.
 
 

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