Служба судебных приставов: мошенники рассылают фальшивые письма о несуществующих долгах

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предупреждает граждан о новой схеме мошенничества, связанной с несуществующими задолженностями. Как отмечается в сообщении ФССП, уже было зафиксировано несколько случаев в стране, когда людям приходили уведомления о псевдодолгах, которые якобы необходимо быстро оплатить во избежание ареста имущества.

Получатель такого письма должен погасить долг до 11 февраля 2017 года. В противном случае будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. В тексте письма содержится ссылка, при переходе по ней предлагается загрузить архивный файл с вирусом, "который может не детектироваться современными антивирусными средствами".

"Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения. В случае заражения компьютера, ФССП рекомендует обращаться в правоохранительные органы", — говорится в пресс-релизе.

Ранее уже была информация о том, что в интернете появился сайт — двойник портала управления службы судебных приставов Калининградской области. Приставы утверждают , что сайт с адресом www.fssprus39.ru создали мошенники: они "продают" на этой площадке арестованное имущество. Страница создана для того, чтобы незаконно завладеть денежными средствами доверчивых посетителей.