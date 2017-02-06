Приставы: к концу 2016 года россияне накопили пять триллионов рублей долгов

За 2016 год россияне накопили пять триллионов рублей долгов. Об этом пишет " Коммерсант " со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов.



Средняя сумма, которую граждане должны различным кредитным организациям, — 72 тысячи рублей. А в целом просроченные долги и физических, и юридических лиц в прошлом году превысили 9 триллионов рублей — на два триллиона больше, чем в 2015-м.



88 процентов исполнительных производств в 2016 году заводились на граждан, и больше всего денег граждане задолжали банкам (44,4%).



По количеству просроченных долгов граждан почти 44,8% (31,5 млн) приходится на штрафы ГИБДД. В целом число дел у приставов в 2016 году выросло по сравнению с 2015-м на 7,9 млн, из которых 7,5 млн пришлось на штрафы ГИБДД.